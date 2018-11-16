Пострадавший при наводнении детский сад станицы Кабардинской 19 ноября начнет работу

Учреждение практически восстановлено. Сейчас там штукатурят стены, расставляют мебель и тестируют оборудование на кухне.

В школе № 23, которая тоже пострадала от наводнения, уже идут занятия. Здесь полностью заменили пол и мебель в семи классах, оснастили кабинеты техникой и восстановили зимний сад в фойе.

«Огромное всем спасибо за то, что не оставили нас в беде. Восстановление школы, можно сказать, проходило при помощи всего Краснодарского края, и я для себя сделала вывод, что на Кубани чужой беды точно не бывает. Помогали и волонтеры, и просто неравнодушные люди, и представители общественности, и педагогические коллективы муниципалитета», — сказала и. о. начальника управления образования Апшеронского района Татьяна Куценко.

Восстановительные работы велись 2,5 недели. Детский сад и школа в станице Кабардинской пострадали в результате наводнения больше других социальных объектов. На место не раз выезжал губернатор. Тогда Вениамин Кондратьев поручил завершить работы и возобновить занятия в кратчайшие сроки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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