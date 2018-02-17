Пострадавшим от нападения в Сочи медикам окажут юридическую помощь

Краевая общественная организация медработников возьмет под защиту пострадавших во время нападения фельдшера и водителя службы скорой помощи.

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов также является членом этой организации.

При необходимости, медикам будет предоставлен адвокат и полное юридическое сопровождение для отстаивания своих прав в суде. Медработники края возмущены подобными инцидентами, когда люди, спасающие жизни, вынуждены защищать собственную, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи пьяный пациент напал на фельдшера и водителя скорой помощи. Следователи СК выясняют обстоятельства произошедшего в Адлерском районе.

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