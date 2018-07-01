Пострадавшим от непогоды жителям Кубани выплатят компенсации

Об этом 1 июля в ходе заседания КЧС в Тимашевском районе заявил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

По его словам, в настоящий момент ситуация находится на контроле.

«Определен порядок мероприятий по ликвидации последствий ЧС. Сегодня восстанавливали социально-значимые объекты. Во всех населенных пунктах электроснабжение восстановлено полностью. С завтрашнего дня приступим к восстановлению жилых домов», – сказал первый заместитель главы региона.

Алексеенко добавил, что сейчас проводятся подворовые обходы для оценки ущерба. После этого, по распоряжению главы региона Вениамина Кондратьева, будет определен размер компенсаций.

«Основная часть работ ляжет на муниципалитеты, они готовят списки пострадавших. В ближайшее время будет определен размер и порядок выплат», – уточнил Алексеенко.

Развернуты пункты временного пребывания людей, на месте работают бригады медиков. В устранении последствий стихии в районах задействовано более 300 человек, 71 единица техники.

Также в десяти муниципалитетах, по предварительным подсчетам, пострадало около 50 тыс. га сельхозугодий, ведется оценка ущерба, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за дождя, града и шквалистого ветра 30 июня произошло аварийное отключение электроэнергии, газоснабжения, а также повреждение сельхозугодий и кровель домов на территории четырех районов.

В Тимашевском районе после града в пункт временного размещения обратились 11 человек.

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