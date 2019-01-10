Туда, по решению сочинских властей, людей расселили до 10 января. Но на сегодняшний день не всем удалось решить проблему с новым местом жительства. Те, кто не нашел себе жилье, смогут остаться в предоставленных квадратных метрах.

«Все люди расселены, никто ни в чем не нуждается. Мы держим под контролем вопрос с жителями. На сегодняшний день есть договоренность с «Аквалоо». Они всех могут принять к себе на проживание на период, который необходим будет для того, чтобы людям было удобно и они не ощущали себя брошенными», — отметил глава администрации Волковского сельского округа Сочи Ибрагим Караев.

Трагедия случилась вечером 1 января. Пламя уничтожило восемь из 23 квартир в старом деревянном бараке.

«Почувствовала запах гари. Открыла окно, а там черный дым. Он на нас идет. Поняла, что спастись невозможно», — рассказала жительница сгоревшего дома Арина Модельян.

У жильцов сейчас две версии причины возгорания — старая проводка и застолье в квартире неблагополучного соседа.

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