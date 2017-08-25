Пострадавшим в ДТП в Темрюкском районе окажут необходимую поддержку

В настоящее время готовится постановление о выплатах семьям погибших и пострадавших в автобусной аварии, которая произошла 25 августа.

Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова в ходе селекторного совещания с главами муниципалитетов. Сейчас медики из краевой клинической больницы работают на месте трагедии. В районной больнице находится семь человек в тяжелом состоянии. Пострадавших направят для дальнейшего лечения в Краснодар.

«Огромное количество людей, темрюкская больница физически не справится. Если у них семь пациентов в тяжелом состоянии, значит, их нужно попытаться максимально быстро доставить в Краснодар. То же самое относится к министерству соцзащиты — разработать сейчас проект о постановлении выплаты материальной помощи пострадавшим. Насколько я понимаю, там много жителей Краснодарского края», — отметила Минькова.

Также на селекторном совещании обсудили вопросы подготовки школ к новому учебному году. Поднимала вице-губернатор и тему вакцинации детей от вирусов. Анна Минькова отметила, что в этом году не только родители, а также учителя и директора образовательных учреждений должны ставить на первое место здоровье детей в сезон заболеваний, и уже после — посещаемость. Также Минькова в ходе селекторного совещания с главами муниципалитетов отметила вопрос диспансеризации взрослого и детского населения края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Спасательные работы на месте аварии прекратились, поисковые продолжаются.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП с автобусом — 8 (861) 268-64-40.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих.

Десятерых пострадавших в ДТП в Темрюкском районе после осмотра отпустили домой.

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