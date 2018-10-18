Пострадавшим в колледже Керчи оказывают помощь в кубанских медучреждениях. Фото

День траура объявлен на Кубани 19 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев в связи с гибелью людей в Керченском политехническом колледже.

Во всех муниципалитетах приспустят флаги Краснодарского края, проведут акции памяти. Телерадиокомпании и учреждения культуры отменят развлекательные программы и мероприятия.

Число жертв нападения на колледж в Керчи увеличилось до 21 человека. Раненых больше 50. Среди погибших и пострадавших есть кубанцы. Глава региона выразил соболезнования родным и близким в связи с их невосполнимой утратой. Вениамин Кондратьев пообещал, что семьям будет оказана любая необходимая помощь.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь семьям выдержать это горе. Главам муниципалитетов поручено оказать им всестороннюю поддержку, в том числе в организации похорон, психологическую помощь родным. Из резервного фонда края будут выделены средства на поддержку семей. Министерство социальной защиты края окажет все меры социальной поддержки этим семьям», — сказал Вениамин Кондратьев.

В Керченском политехническом колледже учатся подростки и из соседних регионов. К примеру, там получают знания 80 студентов из Темрюка. Пострадавшим при нападении в Крыму оказывают помощь в кубанских медучреждениях. Для этого есть все необходимое оборудование и медикаменты. В Краснодар привезли десять пострадавших. Из Темрюка в первую краевую больницу их доставили машинами скорой помощи. Четверо пациентов попали в ожоговое отделение, троих сразу же увезли в детскую больницу. Еще трех девушек разместили в отделе травматологии. В момент взрыва они находились в столовой колледжа.

«Расселись, и тут я сзади себя почувствовала волну, потом вокруг себя огонь, потом закричали девочки. До меня дошло, что произошло, я быстро спустилась вниз, на пол, и поползла», — рассказала пострадавшая Яна Егорова.

«Был взрыв, резко стало светло, везде пыль, крики, меня оглушило, я попыталась встать на ногу, но она уже была у меня сломана», — вспоминает пострадавшая Наталья Третьякова.

Чуть позже вертолетом санавиации доставили еще одного пациента — прямо из Керчи. Этой ночью в больнице ожидают и пострадавшего педагога — 57-летнюю женщину.

«Это действительно тяжелые больные, они будут нуждаться в дальнейшем лечении и, возможно, неоднократных повторных операциях. У нас есть поручение министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Для этих больных сделано будет все, что в силах краевой больницы, и даже больше», — отметил заведующий отделением травматологии и ортопедии ККБ № 1 Александр Шевченко.

В случае необходимости врачи и дальше готовы принимать пациентов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в Керчи.

В Краснодаре прошла акция в память о жертвах нападения.

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