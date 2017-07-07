Пострадавших при жесткой посадке самолета в Абхазии доставили в Сочи

Помощь медиков в результате происшествия потребовалась пилоту, а также его пассажирам — женщине и подростку.

Инцидент произошел в абхазской Пицунде. Легкомоторный самолет совершал прогулочный полет. При посадке пилот не справился с управлением.

«Туристы из Москвы. У женщины поврежден позвоночник, у ее сына — тазобедренный сустав», — рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

Спасатели, прибывшие на место, вытащили пострадавших из самолета. Сначала пилота и пассажиров доставили в районную больницу Гагры. Глава администрации Гагрского района Заур Бганба рассказал, что затем женщину с подростком перевезли в одну из больниц Сочи, сообщает «Интерфакс».

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