Пострадавших во время джипинга в Геленджике туристов эвакуировали на вертолете

ДТП произошло 14 августа во время поездки к «Грозовым воротам». УАЗ с отдыхающими упал с обрыва в районе горы Шахат.

Пострадали семь человек, в том числе двое детей. Из горной местности их эвакуировали с помощью вертолета поисково-спасательного отряда МЧС России.

Все пострадавшие находятся в городской больнице Геленджика. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Сейчас четыре человека, в том числе один ребенок и водитель, — в реанимации в тяжелом состоянии. Еще трое получили незначительные ушибы. С ними работают психологи и другие медицинские специалисты», — цитирует главного врача городской больницы Константина Попандопуло пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следователи СК по факту ЧП проводят проверку на месте аварии.

Публикация от Пресс-служба (@gelen_kurort) 14 Авг 2018 в 11:26 PDT

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