Пострадавшую от падения телевизора девочку вертолетом доставят в Краснодар

Несчастный случай произошел в станице Варениковской Крымского района 26 августа.

В одном из частных домов станицы родители оставили в комнате без присмотра свою дочь, которой один год и два месяца. На девочку упал телевизор.

С переломом основания черепа и ушибом головного мозга ее доставили в районную больницу. В детскую краевую клинику ее планируют доставить вертолетом санавиации 27 августа, сообщает пресс-служба районной администрации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

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