Построенный в ХХ веке в Дании парусник пришвартуется на курорте «Имеретинский»

На сочинском курорте к началу предстоящего летнего сезона откроется благоустроенный морской променад.

Там появится прогулочная зона со скамейками, зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами. Достопримечательностями новой прогулочной зоны станут акробатическая трапеция и парусный корабль, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе курорта.

Главный объект новой набережной — гимнастическая трапеция, занятия на которой будут доступны для взрослых и детей старше пяти лет. Обучать прыжкам с воздушной трапеции гостей «Имеретинского» станет команда профессиональных тренеров. Каждую неделю будут проходить бесплатные представления с участием артистов цирка и учеников школы трапеции.

Еще одной достопримечательностью променада станет парусник St.Victoria, построенный на верфях Дании в середине прошлого века. В дни проведения на набережной курорта массовых мероприятий и концертов палуба парусника будет выполнять роль сцены. В остальное время на борт судна смогут подняться все желающие. К следующему сезону на паруснике планируется открыть морской музей путешественника Федора Конюхова.

Инфраструктуру набережной дополнят кофейни, магазины, пункты проката спортивного снаряжения и инвентаря, продолжат работу в обновленном формате искусственная волна для серфинга и клуб Oscar Event Hall.

По словам гендиректора группы компаний «Имеретинский» Вадима Зайцева, в прибрежной зоне также планируется открыть центр по спасению черноморских дельфинов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник