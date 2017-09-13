Потери экономики России из-за санкций с 2014 года оценили в 55 млрд долларов

В Организации объединенных наций подсчитали потери, вызванные ограничительными мерами.

Об этом сообщил спецдокладчик ООН по вопросам отрицательного воздействия односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири. В его докладе указано, что санкции в отношении России стоят странам, которые их ввели, по 3,2 млрд долларов каждый месяц. Основная нагрузка ложится на страны Евросоюза.

Согласно документу, экономика России с 2014 года потеряла из-за ответных мер 55 млрд долларов. Джазаири отметил, что сейчас необходима оценка эффективности санкций.

«Я рекомендую сделать это незамедлительно», — заявил он.

По мнению представителя ООН, санкции необходимо начать постепенно снимать. Прежде всего, отменять те ограничительные меры, которые затрагивают интересы населения.

Данные, использованные при подготовке доклада, собрали во время исследования и по итогам официального визита Джазаири в Россию, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Совет ЕС 28 июня продлил экономические санкции в отношении России на полгода. Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с главой государства продление контрсанкций еще на год. Премьер заявил, что Россия вынуждена идти на этот шаг, чтобы защитить свои национальные интересы и чтобы поддержать аграрный сектор. Президент РФ Владимир Путин в июне подписал указ о продлении российских контрсанкций.

США и страны ЕС ввели антироссийские санкции в марте 2014 года. Свои действия они связали с присоединением Крыма к России, а позднее — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ на санкции против РФ Москва ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго.

Президент РФ Владимир Путин 29 июня 2016 года подписал указ о продлении действия продовольственного эмбарго против Запада до конца 2017 года. Евросоюз 19 декабря 2016 года продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2017 года.

Совет ЕС 13 марта 2017 года продлил до 15 сентября санкции против граждан и юридических лиц России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Владимир Путин 3 апреля заявил, что Россия сохранит контрсанкции до тех пор, пока будут действовать ограничительные меры Запада. Он добавил, что санкции помогли отечественному сельскому хозяйству. По данным ООН, потери западных стран в результате санкций против России составили 100 млрд долларов за три года. Правительство РФ 5 июля продлило продуктовое эмбарго в ответ на санкции.

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