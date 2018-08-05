Потерянный багаж пассажиров рейса из Москвы доставили в Краснодар

Авиаперевозчик доставит багаж тем пассажирам, которые не дождались его в аэропорту.

В авиакомпании «Азимут» ранее сообщили, что произошел технический сбой в аэропорту Внуково: нарушилась сортировка багажа.

Сейчас весь багаж доставили в аэропорт Краснодара. Представитель авиакомпании в Краснодаре получил все заявления, в том числе на доставку багажа, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 августа в Москве в аэропорту Внуково забыли багаж пассажиров рейса А4 302, улетевшего в Краснодар. Свои вещи по прилету получили только владельцы негабаритного багажа, который в аэропорту Внуково сдается в отдельном месте, вне стоек регистрации.

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