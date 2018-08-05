Потерянный багаж пассажиров рейса из Москвы доставили в Краснодар

Авиаперевозчик доставит багаж тем пассажирам, которые не дождались его в аэропорту.
В авиакомпании «Азимут» ранее сообщили, что произошел технический сбой в аэропорту Внуково: нарушилась сортировка багажа.
Сейчас весь багаж доставили в аэропорт Краснодара. Представитель авиакомпании в Краснодаре получил все заявления, в том числе на доставку багажа, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 августа в Москве в аэропорту Внуково забыли багаж пассажиров рейса А4 302, улетевшего в Краснодар. Свои вещи по прилету получили только владельцы негабаритного багажа, который в аэропорту Внуково сдается в отдельном месте, вне стоек регистрации.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту