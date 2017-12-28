Поток машин между Крымом и Кубанью в год запуска моста вырастет до 40%

28 декабря в 17:19

Министр транспорта России Максим Соколов проинспектировал ход реализации проектов, связывающих Кубань и Крым в единую автодорожную сеть через Крымский мост.

Маршрут главы Минтранса практически соответствовал тому, по которому в 2018 году можно будет добраться на автомобиле из Анапы в Симферополь.

Работа по формированию и развитию дальних и ближних подходов к мосту ведется по поручению президента России. По прогнозам специалистов, открытие автодороги через Керченский пролив приведет к скачкообразному росту потока автотранспорта между Кубанью и Крымом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Так, в 2017 году через паромную переправу пролив пересекали в среднем 7 тыс. автомобилей в сутки. После ввода в эксплуатацию автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения, по предварительным оценкам, может достигать 12-13 тыс. машин в сутки. Такие пиковые нагрузки прогнозируются на первые месяцы после открытия моста из-за интереса к инженерному сооружению, а также в курортный сезон.

Отмечается, что в первый год работы Крымского моста поток автотранспорта между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40 %. Затем темпы роста стабилизируются и ежегодно будут составлять около 10-15 %, а к 2025 году автомобильный поток между в среднем составит около 20 тыс. машин ежесуточно. Дорожная инфраструктура должна быть максимально готова к увеличению нагрузки как на первом этапе, так и в последующие годы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строители завершили сборку пролетных строений автодорожной части Крымского моста. Генподрядчик заявил, что строительство моста идет с опережением.

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