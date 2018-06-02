Потомки Николая II проехали по Крымскому мосту

Глава российского императорского дома Романовых княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович 2 июня проехали по Крымскому мосту.

Об этом сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

Княгиня находится в Крыму с официальным визитом до 3 июня, ее сопровождает цесаревич Георгий Михайлович Романов. Приезд приурочен к 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи. Они 2 июня отправились в Краснодарский край, а потом вернулись в Крым. Владислав Пилькевич подчеркнул, что поездке предшествовало благословение митрополита Феодосийского и Керченского Платона.

«Было принято принципиальное решение ехать только на отечественном автомобиле. Великий князь сел за руль автомобиля российского производства Lada Largus и провез великую княгиню Марию Владимировну по Крымскому мосту», — сказал советник канцелярии главы дома Романовых.

По его словам, у потомков царской семьи остались «невероятные ощущения, так как Крымский мост — это жемчужина и достояние многонационального народа России».

«Это невероятная стройка века. Крымский мост соединил историческую Россию навсегда», — цитирует Владислава Пилькевича РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений. С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз. Самым частым нарушением ПДД на мосту стала остановка для селфи.

За неделю по Крымскому мосту проехало более 100 тыс. автомобилей.

Талисман строителей Крымского моста кот Мостик проверил готовность к запуску автодорожной части моста длиной 19 км.

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