Потребность в дошкольном образовании в Джизаке обеспечена на 100% – Шавкат Мирзиёев

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал о планах развития образования в ближайшие семь лет во время встречи с избирателями г.Джизак.

“За счет создания 400 новых детских садов потребность в дошкольном образовании в регионе будет покрыта полностью – на 100%.

>К 2030 году путем строительства новых школ, увеличения вместимости существующих, а также поддержки частного сектора за счет поддержки будет создано дополнительно 75 000 ученических мест.

В результате ни в одном районе нет школьных классов с численностью более 30 детей (на данный момент таких классов 1000), будет оборудована учебная лаборатория.

Фильтрованное питье будет налажено водоснабжение для наших мальчишек и девчонок во всех детских садах и школах”, – сказал кандидат.