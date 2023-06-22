Потребности семей г. Навои в детском саду полностью покрываются на 100%.

Кандидат в Президенты Шавкат Мирзиёев рассказал об образовательных планах на встрече с избирателями Навои.

“В ближайшие семь лет семьи региона получат доступ к дошкольному образованию потребности будут полностью покрыты на 100 процентов (в настоящее время охват составляет 82 процента).

Для этого во всех микрорайонах области будет создано 310 государственных и частных детских садов. На это из всех источников будет выделено 1,5 трлн сумов.

Кроме того, к 2030 году будет создано дополнительно 40 000 ученических мест за счет строительства новых школ и увеличения вместимости существующих. .

В результате в области не останется ни одного класса, в котором обучалось бы более 30 детей (сейчас таких классов 1200).

Все школы области имеют современные компьютерные классы и o будут обеспечены учебными лабораториями.

Учитывая климат Навои, все детские сады и школы будут полностью обеспечены фильтрованной питьевой водой», — сказал кандидат.