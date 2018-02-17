Потушивший сигарету об икону в Горячем Ключе подросток вышел после ареста и извинился

Парень записал видео, в котором сказал, что искренне раскаивается в том, что сделал.

Видеозапись опубликована в социальных сетях. Подросток просит прощения у людей, чьи чувства он задел своим поступком. По его словам, он не осознавал, что делает. При этом парень выражает надежду на то, что его просьба о прощении будет принята.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе подросток потушил сигарету об икону. После этого он похвастался своим поступком в социальных сетях. Полиция начала проверку. Представитель Екатеринодарской епархии Вячеслав Клименко прокомментировал инцидент, который произошел в Горячем Ключе.

Суд назначил нарушителю девять суток административного ареста.

Вернуться на ленту

Источник