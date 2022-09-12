«Поворот на Восток», сотни соглашений и новых контрактов: итоги ВЭФ-2022

В работе форума приняли участие представители 68 стран мира.

Во Владивостоке завершился Восточный экономический форум-2022. Несмотря на утверждения украинской и западной прессы, Россия не стала страной изгоем, а планомерно развивает и укрепляет отношения с иностранными партнерами. И всё это вопреки санкциям со стороны США и их союзников.

«Форум вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Уже сейчас наблюдается тенденция превращения АТР в центр мировой экономической активности наряду с постепенным угасанием индустриальных центров в Европе и США», — отметил в приветственном обращении к гостям мероприятия президент РФ Владимир Путин.

Изоляция России, о которой пишут украинские и западные СМИ, сильно преувеличена. В работе форума приняли участие представители 68 стран мира, в том числе и недружественных — США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Кореи, Японии. Об этом сообщил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил, что Владивосток в дни ВЭФ-2022 посетили 15 зарубежных высокопоставленных лиц и 14 глав дипломатических корпусов.

Фото: страница ВЭФ во Вконтакте

На форуме было подписано 296 соглашений на сумму 3,272 триллиона рублей.

«За год, прошедший с прошлого форума, уже шестого, построено 113 новых предприятий, создано более 24 тыс. рабочих мест, частными инвесторами проинвестировано 654 млрд. Это говорит о том, что темпы развития Дальнего Востока не снижаются», — сказал Трутнев.

«Форум прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным, много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено», — оценил итоги ВЭФ Владимир Путин (цитата по РИА Новости).

Показательно, что самыми многочисленными иностранными делегациями стали представители Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея.

Главы государств и правительств стран Азии выступили на ключевом событии форума — пленарном заседании. На этом важном мероприятии спикерами стали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и другие. С видеоприветствиями обратились премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также представители правительств Мьянмы, Малайзии, Вьетнама и других.

Фото: страница ВЭФ во Вконтакте

«За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира и, прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств», — отметил в своей речи Владимир Путин.

«Выступление высокопоставленных гостей форума подтвердили их намерения развивать сотрудничество с Россией в самых различных областях, в том числе и по самым актуальным вопросам улучшения бизнес-климата в реалиях политических и экономических вызовов сегодняшнего дня», — отметили в правительстве РФ по итогам ВЭФ.

Напомним, Восточный экономический форум проходил во Владивостоке на территории кампуса дальневосточного федерального университета с 5 по 8 сентября. Его главная тема — «На пути к многополярному миру». Программа этого года охватила более 30 различных тем — от глобальных изменений в экономике и логистических цепочек до культуры и патриотизма будущих поколений.

Фото: страница ВЭФ во Вконтакте

Все мероприятия были разбиты на шесть ключевых блоков, в рамках каждого из которых прошли десятки круглых столов, лекций, бизнес-диалогов, заседаний. Обсуждались вопросы экономики, банковской сферы, логистического рынка, международных отношений, развития образования, туризма, здравоохранения и патриотического воспитания.

По словам Юрия Трутнева, значение Дальнего Востока, несомненно, выросло.

«Экспортные потоки, которые развернулись полностью в восточном направлении, создают и новые вызовы, и новые возможности, — отметил вице-премьер. — Новые вызовы связаны с необходимостью большего развития транспортных магистралей, Восточного полигона и Северного морского пути. Новые возможности связаны с большей интенсивностью работы с дружественными странами, особенно по направлению развития технологий».

Ранее, участвуя в одной из сессий Международного дискуссионного клуба «Валдай» в рамках ВЭФ-2022, Трутнев отметил, что усиление восточного направления является стратегическим решением, а сам восточный вектор в развитии страны был определен ещё девять лет назад.

Фото: страница ВЭФ во Вконтакте

«За это время на Дальнем Востоке стартовало почти 3 тысячи инвестиционных проектов, в дальневосточные территории пришло почти 3 триллиона рублей частных инвестиций, подписано соглашений о реализации инвестпроектов на 6,7 триллионов рублей», — отметил Трутнев.

Жители страны положительно оценивают контакты России с азиатскими странами. Опрос ВЦИОМ и фонда «Росконгресс» показал, что 66,3% россиян считают Китай перспективным торгово-экономическим партнером РФ. В перспективный рейтинг стран также входят Индия (24,1%), Иран (8,7%), Турция (6,3%) и Казахстан (5,4%).

А вот Европе, после всего, что «учудили» европейские страны, похоже, доверяют теперь намного меньше. Принимая непопулярные политические, а не экономические решения, страны ЕС лишились не только важных для жизни энергоресурсов, но и туристов, партнеров, возможностей зарабатывать. Причем, Европе потребуется очень долгое время, чтобы вернуть доброе отношение России.

Фото: страница ВЭФ во Вконтакте

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