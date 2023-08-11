Повстанцы Нигера обещают убить свергнутого президента

Нигерийские повстанцы заявили, что намерены убить свергнутого президента Мохаммеда Базума, если произойдет военное вмешательство для восстановления его власти. Об этом сообщает AP.

По словам западных официальных лиц, военные сообщили об этом во время визита Нуланд в Нигер на этой неделе. Источник среди американских официальных лиц также подтвердил агентству эту информацию.

Вчера Нуланд встретилась в Ниамее с военными Нигера, которые отстранили Базума от власти, и предупредила, что страна рискует потерять сотни миллионов долларов военной и экономической помощи.