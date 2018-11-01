Появилась видеозапись момента аварии ракеты «Союз»

Роскосмос 1 ноября опубликовал видеозапись момента аварии «Союза-ФГ». Ее сделали камеры, установленные на ракете.

Ролик опубликован на YouTube. Неполадки на борту «Союза», который должен был вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-10», произошли 11 октября.

Во время запуска с Байконура случилось отключение двигателей второй ступени. В результате части ракеты соприкоснулись и топливный бак оказался пробит.

Экипаж корабля — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг — вынужден был совершить аварийную посадку в Казахстане. Никто из них не пострадал.

Как заявил глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов, причиной аварии стала деформация штока бокового блока «Д». Это произошло при сборке на Байконуре. Позже он отметил, что в скором времени инженеры должны будут разобрать и заново собрать еще две ракеты «Союз» для проверки их работы.

По последней информации, следующий старт ракеты «Союз-ФГ» должен состояться 16 ноября. К Международной космической станции отправится грузовой корабль «Прогресс МС-10», сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 октября около 11:40 во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Об этом объявил диктор во время телетрансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса». Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта.

В России после аварии ракетоносителя приостановят пилотируемые запуски «Союзов». СК возбудил уголовное дело по факту крушения корабля «Союз МС-10». В Роскосмосе 31 октября сообщили о том, что причиной аварии «Союза» стала неправильная работа датчика разделения ступеней.

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