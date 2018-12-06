Появилось видео с места ДТП с шестью погибшими в Усть-Лабинском районе

Смертельная авария произошла 6 декабря в 6:00 в районе станицы Некрасовской.

Информация о том, что на повороте к станице столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и скорая помощь, поступила от оперативного дежурного ЕДДС в 6:30, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

От удара оба автомобиля были сильно повреждены. Спасателям пришлось деблокировать застрявших людей при помощи специальных инструментов.

Движение на трассе не перекрывалось.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате столкновения погибли шесть человек, четверых с травмами доставили в больницу. Полиция установила личность водителя ВАЗа, который врезался в скорую помощь на встречной полосе. Им оказался 18-летний местный житель без водительских прав.

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