Появилось видео с места разбойного нападения на магазин в Курганинском районе

На кадрах видно, как нападавшие заставляют продавцов открыть магазин, заводят внутрь и связывают им руки пластиковыми жгутами.

Одной из продавщиц удалось развязать жгут. Она вызвала полицию и освободила своих коллег.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», разбойное нападение произошло в январе в станице Воздвиженской. Двое иностранных граждан 28 и 30 лет преступление спланировали заранее — купили в магазине необходимую одежду, маски, вооружились сигнальными пистолетами. Связав продавцов, мужчины забыли взять деньги из сейфа, потому что каждый понадеялся на другого.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

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