Появилось видео с места смертельного ДТП в Динском районе

В аварии 31 августа погибли пять человек, в том числе трое детей.

По данным полиции, на месте аварии погибли пять человек, которые ехали в легковушке. Погибли трое детей в возрасте от 9 до 16 лет, а также 37-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла в 16:35 на 230-м километре трассы Краснодар — Кропоткин в районе поселка Редутский. По предварительным данным, водитель Kia ехал со стороны Усть-Лабинска в сторону Краснодара и допустил лобовое столкновение с грузовиком Volvo. От удара оба транспортных средства съехали с дороги, при этом большегруз перевернулся.

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