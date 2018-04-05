Появилось видео с места смертельного ДТП в Сочи

Авария произошла 4 апреля в 20:20 на трассе в районе Красной Поляны.

По предварительным данным, столкнулись KIA и «газель». Рядом с местом происшествия остановилась проезжавшая мимо «газель» с дорожными рабочими. Ехавшая следом «Нива» начала снижать скорость, но в нее на скорости врезался автомобиль Mercedes.

В итоге от полученных травм погибли два пассажира «Нивы», еще двух человек — водителя и еще одного пассажира отечественного автомобиля — доставили в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все пострадавшие — местные жители.

По факту ДТП проводится проверка.

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