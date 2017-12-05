Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве двух человек в Армавире

Мухтара Мальсюгенова задержали 5 декабря в Новокубанском районе.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве двух человек. В ночь на 26 ноября в одном из ресторанов Армавира начальник охранного агентства открыл огонь и убил 45-летнего местного предпринимателя. В ответ на это Мальсюгенов застрелил нападавшего, а затем и офицера Росгвардии. После чего бросился в бегство. Подозреваемого искали больше недели.

«Сегодня, 5 декабря, он был задержан на территории частного домовладения в хуторе Раздольном Новокубанского района. Задержание осуществлялось оперативными сотрудниками уголовного розыска и ГУ МВД по краю при силовой поддержке управления Росгвардии. В настоящее время принимаются меры по доставлению задержанного к следователю следственного комитета», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время решится вопрос о заключении Мальсюгенова под стражу. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ресторане Армавира в ночь на 26 ноября застрелили офицера Росгвардии. Всего в результате перестрелки погибли три человека — начальник ОВО Росгвардии Петр Ломакин, предприниматель Андрей Саарян и директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой.

Администратор ресторана в Армавире рассказал о ночной перестрелке. Подозреваемого в стрельбе объявили в розыск. В сети появилось видео перестрелки в ресторане Армавира.

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