Появилось видео задержания ректора КубГТУ

Следователи предъявили официальное обвинение в крупном мошенничестве ректору КубГТУ Татьяне Бархатовой. Сумма ущерба превышает 2 млн рублей.

Задержание полицейские проводили совместно с сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю. Оперативники встретили подозреваемую у трапа самолета в аэропорту Краснодара и прямо оттуда доставили в отдел МВД, где ей предъявили обвинение. По версии следствия, Татьяна Бархатова присвоила деньги, выделенные на реализацию образовательной программы. Сейчас полицейские занимаются поиском соучастников.

«В ходе расследования было установлено, что руководством КубГТУ был заключен ряд договоров с подрядными организациями на реализацию мероприятий. В результате этих договоров часть денежных средств, которая была выделена на проведение мероприятий, была похищена. В ходе предварительного следствия было установлено, что к совершению преступления были причастны как руководство подрядных организаций, так и сотрудники КубГТУ», — сообщил начальник отдела следственной части ГСУ ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Олейник.

На данный момент Татьяна Бархатова временно отстранена от занимаемой должности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ректора КубГТУ задержали и арестовали на два месяца.

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