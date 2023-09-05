На парламентских выборах, которые пройдут в Словакии 30 сентября, Роберт Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, может вернуться к власти, пишет британская газета The Guardian.

Если результаты опросов правы, если это выйдет наружу, это может существенно изменить направление поддержки страной России. Это означает, что ЕС и НАТО вскоре могут столкнуться с новым соперником.

После распада Чехословакии Братислава часто подвергалась критике со стороны западных лидеров. Госсекретарь США Мадлен Олбрайт даже назвала Словакию «черной дырой» в регионе. Но со временем страна стала частью Евросоюза и НАТО.

Роберт Фицо, возглавлявший страну с 2006 по 2010 год, а затем с 2012 по 2018 год, часто критиковал Запад. Он был вынужден уйти в отставку после того, как тысячи людей протестовали против убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.