Пожар на заводе в Краснодаре произошел из-за поломки электрооборудования

03 марта в 10:44

Стала известна предварительная причина пожара, произошедшего 2 марта в производственном цеху на улице Кожевенной в Краснодаре.

По предварительным данным, пожар в производственном здании на улице Кожевенной произошел из-за возникновение аварийного пожароопасного режима работы в электрооборудовании, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 2 марта загорелся цех. Сообщение о пожаре на улице Кожевенной, 18 поступило в МЧС в 11:45. В 13:07 пожар был локализован на площади 500 кв. м.

Для ликвидации последствий пожара привлекли 106 человек и 30 единиц техники. Из-за пожара на заводе изменили маршрут троллейбуса № 8. В 13:39 пожарные ликвидировали открытое горение, в 14:40 пожар был полностью потушен.

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