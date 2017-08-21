Пожар в центре Ростова-на-Дону локализовали

В городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Пожар локализован на площади в 10 тыс. кв. м. Тушение осложнено плотной застройкой и порывистым ветром. Огнем повреждены 25 частных домов: 14 одноэтажных и 11 двухэтажных. Задействованы пять вертолетов Ми-8 МЧС России. Для усиления группировки с аэродрома Раменское на место ЧС прибыл самолет Ил-76.

В район тушения пожара доставляют световые башни для круглосуточного проведения работ. Всего привлекли свыше 2 тыс. человек и более 300 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

«По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 45 человек. Семь из них госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести. Еще 38 пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — рассказали ТАСС в региональном центре медицины катастроф.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», ранее появилась информация о 25 пострадавших. Пожар начался 21 августа и распространился на 25 жилых домов. Площадь возгорания выросла до 10 тыс. кв. м. Краснодарский край направил людей и машины для помощи на пожаре в Ростове-на-Дону.

Вернуться на ленту

Источник