Пожар в многоэтажке в Краснодаре потушили

Возгорание полностью ликвидировали 30 марта в 16:48.

По прибытии на место сотрудники МЧС провели эвакуацию 21 жильца восьмиэтажного дома.

«В 16:30 возгорание на кухне и балконе квартиры на четвертом этаже локализовали на площади 40 кв. м. В 16:38 — полностью ликвидировали», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении пожара участвовали 22 человека и восемь единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на улице Ким поступило в МЧС 30 марта в 15:55.

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