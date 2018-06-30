Пожар в многоквартирном доме в Сочи ночью ликвидировали

В Адлерском районе на улице Гастелло вечером 29 июня горел мансардный этаж жилого дома.
Жильцов эвакуировали. К ликвидации последствий пожара привлекли 130 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России — 95 человек и 27 единиц техники. На тушение было подано семь пожарных стволов, работало четыре звена газадымозащитников.
В 19:45 пожар был локализован. В 19:59 ликвидировано открытое горение. В 21:05 — ликвидация пожара.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на пульт пожарно-спасательного гарнизона сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме поступило в 18:18.
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