Пожар в плавнях близ Анапы тушат с помощью вертолета

Возгорании камыша в плавнях реки Анапки произошло 18 августа около 13:00.

Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. В 16:15 для тушения вылетел вертолет Ми-8 АСЦ МЧС России, приведен в готовность самолет Бе-200. В 17:05 вертолет совершил первый слив воды, в 17:09 второй слив, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На место пожара в Алексеевской выехали глава Анапы Юрий Поляков и его заместители, сообщается на странице администрации города в Instagram.

«В настоящее время работа авиации продолжается. Угрозы распространения огня на населенный пункт нет», — прокомментировал начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков.

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