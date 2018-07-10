Пожар в промзоне около ж/д станции в Северском районе локализовали

Пожарные устранили угрозу распространения огня.

«Огонь локализовали в 20:01 на площади 1,5 тыс. кв. м», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал Кубань 24, в Северском районе загорелись несколько зданий на железнодорожной станции. Стало известно, что горят одноэтажные здания на территории бывших складов хлебозавода, расположенные недалеко от железнодорожной станции.

Сообщение о возгорании зданий на улице Вокзальной в станице Северской поступило в МЧС 10 июля в 17:48. В ликвидации возгорания задействовали 72 человека.

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