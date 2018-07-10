Пожар в промзоне в Северском районе ликвидировали

Открытое горение, произошедшее 10 июля на улице Вокзальной в станице Северской, потушили в 21:53.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 17:48, первые бригады спасателей прибыли на место через 17 минут. К этому моменту огонь охватил 1,5 тыс. кв. м и продолжал распространяться. Огонь локализовали в 20:01.

На ликвидацию пожара главное управление МЧС края направило все силы районных спасателей, прибыл пожарный поезд из Краснодара.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в огне нет. Причины возгорания определят сотрудники пожарной лаборатории, они уже работают на месте ЧП.

Как писал интернет-портал Кубань 24, в Северском районе загорелись несколько зданий на железнодорожной станции. Стало известно, что горят одноэтажные здания на территории бывших складов хлебозавода, расположенные недалеко от железнодорожной станции.

В ликвидации возгорания задействовали 72 человека.

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