Пожар в пятиэтажном доме в Сочи полностью ликвидировали

Пожар в пятиэтажном доме по улице Пятигорская, 92/4, где еще один этаж отведен под мансарду, начался 2 апреля.

«Пожар полностью ликвидировали в 20:42 2 апреля», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте пожара будет работать испытательная пожарная лаборатория Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, причины установят после проведения исследований проб и образцов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 19:38 ликвидировали открытое горение. Сообщение о пожаре в доме на улице Пятигорской поступило в 17:43. К тушению привлекли более 76 человек и 39 единицы техники от МЧС. Общая численность привлеченных к ликвидации — 137 человека и 38 единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 50 жильцов, для которых подготовили пункт временного размещения.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подтвердил, что сгоревшая в Сочи пятиэтажка является самостроем.

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