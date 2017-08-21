Пожар в Ростове-на-Дону распространился на 25 жилых домов

Площадь возгорания выросла до 10 тыс. кв. м.

«В настоящее время загорелось около 25 домов. Близлежащие кварталы отключены от газа и электроснабжения», — сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар тушат более 400 человек и более 200 единиц техники.

«Кроме задействованных для тушения пожара шести вертолетов, планируется подкрепление в количестве трех вертолетов от Южного военного округа», — рассказали в ведомстве.

На месте работают представители Следственного комитета РФ и прокуратуры. О локализации пожара пока не сообщается, погибших при пожаре нет.

По данным на 15:00, огнем было охвачено 12 жилых частных домов: два двухэтажных и десять одноэтажных. За помощью к медикам обратились девять человек. Двое из них госпитализированы. В городе введен режим ЧС.

Работает оперативный штаб по ликвидации последствий возгорания, проводится эвакуация жителей из многоэтажных домов, расположенных по улице Нижегородской, в непосредственной близости от очага. Уже эвакуировано более 560 человек. Развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью более 700 человек, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край направил людей и машины для помощи на пожаре в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

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