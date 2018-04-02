Пожар в Сочи произошел в самострое

Пожар в пятиэтажном доме по улице Пятигорская, 92/4, где еще один этаж отведен под мансарду, начался 2 апреля.

«Дом, в котором произошло ЧП, является самостроем», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 19:38 ликвидировали открытое горение. Сообщение о пожаре в доме на улице Пятигорской поступило в 17:43. Из горящего здания эвакуировали 50 жильцов, для которых подготовили пункт временного размещения.

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