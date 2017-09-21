Пожар в сочинском кафе тушили больше трех часов

Площадь пожара составила 300 кв. м.

Сообщение о возгорании в летнем кафе, расположенном на улице Социалистической в Лазаревском районе, поступило пожарным 20 сентября в 23:37. На место выехали 15 единиц техники и 47 человек.

В 0:53 огонь локализовали, в 1:52 — ликвидировали открытое горение. Полная ликвидация пожара была объявлена в 2:55, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в ночь на 21 сентября произошел пожар в коктейль-баре.

Вернуться на ленту

Источник