Пожар в ТЦ на Уральской в Краснодаре потушили

Открытое горение ликвидировали 3 июля в 17:45, полностью потушили пожар в 21:04.

Всего к ликвидации возгорания было привлечено около 100 человек. Площадь пожара составляла около 1 тыс. кв. м. Огонь сначала захватил складские помещения, а позже перекинулся на здание торгового дома «Северяне».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 3 июля произошел пожар в ТЦ «Северяне» на улице Уральской, 210. Из горящего ТЦ эвакуировали одного человека. МЧС: при пожаре в ТЦ на Уральской никто не пострадал. В связи с пожаром в ТЦ в Краснодаре привели в готовность авиацию МЧС. В 17:34 пожар был локализован.

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Пожар в ТЦ на Уральской в Краснодаре

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