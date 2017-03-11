Познер и Литвинова извинились перед сочинским танцором на «Минуте славы»

11 марта в 17:45

Владимир Познер и Рената Литвинова извинились перед сочинским танцоров Евгением Смирновым за свои высказывания на проекте «Минута славы».

Видео с их извинениями было выложено на сайте Первого канала 11 марта.

На проекте Евгений Смирнов вместе с партнершей Аленой Щеневой 4 марта исполнили композицию «Вдвоем».

Познер выразил восхищение танцовщиками.

«Но как мне кажется, есть запрещенные приемы. Когда человек выходит как вы, без ноги, невозможно сказать нет. Потому что это некий подвиг. Человек сумел преодолеть то, что многие не могут», — отметил он.

Познер добавил, что его задевает, когда в искусстве используют такие запрещенные приемы.

Литвинова предложила Смирнову пристегнуть вторую ногу. Позже она пояснила, что как режиссер дала такой совет, чтобы танцовщик мог продолжить участвовать на равных со всеми. Литвинова отметила, что не хотела обидеть участника.

Комментарии жюри проекта «Минута славы» вызвали бурное обсуждение в обществе. Владимир Познер и Рената Литвинова извинились перед Евгением. Однако не смогли убедить его остаться в проекте.

«Я понимаю одно — сейчас в этом проекте участвовать я дальше не могу, только потому, что объективного мнения в мою сторону быть уже не может», — отметил он.

Познер посоветовал не принимать такого решения и не обращать внимание на то, что происходит вокруг. Он также отметил, что танцовщик по праву прошел и может остаться в проекте. (За пару Смирнова и Щеневой проголосовали трое членов жюри).

«Я пришел показать свое творчество, свой танец и то, на что я действительно способен. Но, к сожалению, оценили не мой танец, а мою группу инвалидности», — подчеркнул Смирнов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2015 года Евгений Смирнов объявил о своем решении покинуть проект «Танцы» на ТНТ, так как не хотел, чтобы жюри и зрители оценивали его по каким-то другим показателям, нежели танец.

Чемпион России по брейк-дансу Евгений Смирнов стад инвалидом после ДТП в 2012 году.

Интервью с Евгением Смирновым можно посмотреть здесь.

Источник