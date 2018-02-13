Права на организацию «Формулы-1» в Сочи передали некоммерческой организации

Их получила АНО «Росгонки».

Об этом заявил исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри.

«»Росгонки» официально получили права на организацию Гран-при России. Мы воодушевлены этим событием. Уверен, у нас будет тесное и плодотворное сотрудничество. Это позволит реализовать многие амбициозные цели в Сочи», — сказал Кэри.

Российский этап «Формулы-1» проводится в Сочи с 2014 года, контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. В предстоящем сезоне этап пройдет с 28 по 30 сентября.

АНО «Росгонки» была зарегистрирована в РФ в 2017 году. В стартовом составе учредителей входят НАО «Центр Омега», банк ВТБ и Российская автомобильная федерация. Планируется, что состав учредителей в дальнейшем расширится за счет компаний-спонсоров, сообщает ТАСС.

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