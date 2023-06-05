Правда ли, что глава украинской разведки Буданов умер?

В Украине распространяется новость о смерти главы Главной разведывательной службы страны (ГУР) Кирилла Буданова, однако власти киевского режима эту информацию опровергают, сообщает Центр по борьбе с дезинформацией.

«От имени украинских СМИ распространяется новость о гибели Кирилла Буданова. Согласно этим сообщениям, глава украинской разведки недавно погиб в результате ракетного обстрела, в настоящее время проводятся его захоронения. подготовили в Национальном центре «Дом Украины». По сути, новость о смерти главы ГУРа — очередная дезинформация», — говорится в сообщении в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.