Правительственная комиссия РФ учла в бюджете изменение пенсионного законодательства

Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам на 2019-2021 годы учла увеличение пенсионного возраста в бюджете.

Это следует из материалов заседания комиссии, согласно которым пенсионная реформа не приносит бюджету никаких финансовых выгод.

Трансферт Пенсионному фонду в 2019 году составит 3,4 трлн рублей, в 2021 году — 3,35 трлн рублей. Федеральное спонсирование пенсионного страхования с 2019 по 2021 год снижается с 1,1 трлн рублей до 0,9 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 29 августа предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Путин считает, что надо сохранить все федеральные и региональные льготы пенсионерам и ввести надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет будут сохранены.

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