Правительство Армении планирует ввести комендантский час” />

Правительство Армении планирует ввести комендантский час комендантский час планируют ввести в час. Об этом написало армянское издание “Йоговурд”.

Сообщается, что премьер-министр Никол Пашинян и его команда обсудили вопрос введения комендантского часа в стране.

Отмечено, что оппозиция напала на правительство Армении в Ереване. Организованные с целью свержения массовые беспорядки не прекращаются.

Напоминаем, что в Армении уже несколько дней проходят массовые протесты.