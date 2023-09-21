Правительство Ирана приняло закон, позволяющий сажать в тюрьму женщин, не носящих хиджаб, на срок до 10 лет.

<img src="/wp-content/uploads/2023/09/08978c80f5982d4e8fd048f46dac694a.jpg" title="Правительство Ирана принимает закон, позволяющий заключать в тюрьму женщин, не носящих хиджаб, на 10 лет" alt="Правительство Ирана принимает закон сажать в тюрьму женщин, не носящих хиджаб в течение 10 лет Парламент Ирана принял закон, который позволяет заключать в тюрьму женщин на 10 лет за нарушение исламского дресс-кода. Большинство иранцев отказались покрывать головы после протестов против тирании правительства и полиции в стране год назад, передает Казинформ со ссылкой на BBC News.

152 парламентария одобрили законопроект, против него выступили 34 депутата, 7 – 7. депутаты воздержались.

Теперь его должен утвердить орган конституционного контроля — Совет стражей, после чего закон вступит в полную силу.

Новый закон призван усилить контроль. из-за соблюдения иранцами исламского дресс-кода.

Теперь, по мнению чиновников, женщины, не соответствующие требованиям, должны платить штрафы, а полиция имеет право их арестовывать.