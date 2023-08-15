Правительство Ирана возбудило дело против бывшего президента Хасана Рухани.

Специальная прокуратура Ирана по делам Рухани возбудила серию дел против бывшего президента Хасана Рухани за мошенничество на финансовых рынках, и он должен ответить на ряд вопросов в суде, заявил Масуд Сетайеши, пресс-секретарь иранской судебной власти. Его слова приводит агентство Tasnim.

«В специальной прокуратуре по делам священнослужителей возбуждено несколько дел, а также в соответствующем органе, который сохранил соответствующую юрисдикцию в отношении бывшего президента Роухани. Ирана, имеющего титул и сан священника. Бывший президент должен ответить на ряд вопросов», — сказал он.

Он также отметил, что дело было возбуждено в связи с валютными махинациями Роухани, а также вмешательством в иранский фондовый рынок.