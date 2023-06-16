Правительство Испании выразило протест НАТО

Правительство Испании выступило против планы развития оборонной промышленности альянса выразили протест НАТО за неучастие испанских компаний.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес не приняла участия во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, посвященной развитию оборонной промышленности Европы и Севера Америки.

Сообщалось, что Роблес примет участие в других встречах.

Источники в правительстве Испании сообщили местным СМИ, что правительство наложило вето на планы НАТО по увеличению инвестиций в оборонную промышленность, поскольку испанские компании не включены в проект.

Местная Испания не изменит свою позицию, пока компании не будут включены в план.