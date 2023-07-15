Правительство Кыргызстана заблокировало сайт кыргызской службы Радио Свобода

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Июль 12 декабря Бишкекский городской суд завершил производство по делу о ликвидации «Азаттык-медиа» (официальное название «Радио Свобода»). Дело было закрыто в связи с заключением соглашения между СМИ и Министерством культуры Кыргызстана.

Именно видео и информация о нападении кыргызских военных на соседнюю страну стали причиной Министерству культуры подать в суд на издание.