Правительство не планирует закрывать американские компании в России

Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам Силуанова, доллар США становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле.

Он отметил, что не исключает переход на национальные валюты вместо доллара при торговле нефтью.

«Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой становится рисковым инструментом для расчетов», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что что правительство пока не планирует закрывать американские компании в России.

«Мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, закрытий, как например, взять, и закрыть «Макдональдс»: в этих компаниях работают наши граждане», — цитирует Силуанова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдепартамент США 8 августа распространил сообщение о намерении ввести санкции в отношении Российской Федерации. Ограничения связаны с делом Скрипалей и вступят в силу 22 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10 августа заявил о том, что будущие санкции — это объявление экономической войны России. Президент России Владимир Путин назвал новые санкции США нелегитимными. Россия подготовит ответные меры на новые санкции США.

Курс доллара 10 августа впервые с августа 2016 года поднялся выше 67 рублей. Рост американской валюты происходит на фоне информации о расширении санкций в отношении России со стороны США. Стоимость акций «Магнита» упала после сообщений о новых санкциях США.

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