Правительство одобрило законопроект о «народных инспекторах» на дорогах

05 октября в 20:43

Фотографии и видеозаписи очевидцев с места происшествий будут использовать как доказательства нарушения ПДД. Планируется, что этот механизм заработает через год.

Правительство РФ 5 октября одобрило изменения в КоАП. Далее законопроект рассмотрит Госдума, а после принятия закона правительство приступит к разработке необходимых дополнительных решений.

Чтобы отправить запись с нарушением ПДД, гражданин должен зарегистрироваться на портале госуслуг, а на его видеозаписывающем устройстве должно быть установлено специальное программное обеспечение, что позволит исключить возможность монтажа. Далее запись будет в автоматическом режиме отправляться в ГИБДД с определением геолокации и времени нарушения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Открытого правительства.

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